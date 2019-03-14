【即市分析】三桶油只宜短線炒波幅

東方產經專欄作者帥哥：美國示油庫存大減，刺激國際油價向上，港股市的「三桶油」亦跟隨做好，中國海洋石油(00883)現彈高3.7%報13.76元，為現時表現最佳之藍籌，至於中國石油股份(00857)及中國石油化工(00386)亦分別升逾1%。(油氣能源板塊追蹤：https://bit.ly/2BISpOd )



美國能源資料協會指，上周美國原油庫存因煉廠增產而減少390萬桶，市場預測則為增加270萬桶。上周美國原油產量亦從歷史高位下降10萬桶至每日1,200萬桶，消息帶動紐約期油隔晚升逾2%。



事實上，受沙地阿拉伯持續限縮原油產量、委內瑞拉原油出口應電力中斷受阻，令油價保持硬淨。美國能源資訊局(EIA)日前亦下調今明兩年美國產油預測，並上調國際油價預測。



三桶油股價近期自1月低位反彈，惟近日升至橫行受阻。值得留意的是，環球經濟增長有放緩迹象，國際油價反彈勢頭或難以持續，三桶油股價再上似乎有一定難度，暫時只宜作短線波幅炒作。

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