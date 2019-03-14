二手成交：東堤灣畔兩房戶售718萬　業主賺2倍

利嘉閣地產高級分區董事關騰達透露，東涌東堤灣畔最新錄得7座低層C室成交，單位實用面積約592方呎，建築面積約807方呎，採兩房兩廳間隔，外望園景，原開價740萬港元放售，經議價後微減22萬元或約3%，最後以718萬元沽出，折合實用面積呎價約12,128元，建築面積呎價則約8,897元。



據悉，原業主約於2008年2月，以約238.8萬元買入上述單位，持貨約11年，現轉手獲利約479.2萬元，賺價約2倍離場。



東堤灣畔本月暫錄4宗成交，平均實用面積呎價約12,569元。現時屋苑放盤約有70個，最低入場費由約700萬元起。



－－－－－－



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/