二手成交：東堤灣畔兩房戶售718萬 業主賺2倍
2019年03月14日 11:06
東網電視更多新聞短片
利嘉閣地產高級分區董事關騰達透露，東涌東堤灣畔最新錄得7座低層C室成交，單位實用面積約592方呎，建築面積約807方呎，採兩房兩廳間隔，外望園景，原開價740萬港元放售，經議價後微減22萬元或約3%，最後以718萬元沽出，折合實用面積呎價約12,128元，建築面積呎價則約8,897元。
據悉，原業主約於2008年2月，以約238.8萬元買入上述單位，持貨約11年，現轉手獲利約479.2萬元，賺價約2倍離場。
東堤灣畔本月暫錄4宗成交，平均實用面積呎價約12,569元。現時屋苑放盤約有70個，最低入場費由約700萬元起。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
http://money18.on.cc/newflat/
二手置啱Feel
http://money18.on.cc/usedflat/