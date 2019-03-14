【即市分析】中資券商股供股回購有何啟示？

東方產經專欄作者股博士：滬綜指早前高見3,129點就反覆整固，加上中美貿易談判未見有新消息公布，大家都係得個「等」字，故見一眾之前受相關消息及氣氛轉佳而炒上的中資券商股都要回一回，其中招商證券(06099)早前公布供股回購，有何啟示？



睇番資料，招商證券H股及A股(600999.SH)建議，按每10股配售不超過3股基礎供股，共計發行不多於20.09億股供股股份，包括不超過17.15億股A股供股股份及不超過2.94億股H股供股股份。集資規模不多於150億元人民幣(下同)，最終總額將按實際發行的認購價及供股數量而定。



同時，集團披露有意以集中競價交易方式回購其A股，涉資6.5億元至13億元，每股A股回購價不超過26.35元。



就咁睇，集團10供3比例上唔算好多，反而焦點係今次供股後又將回購番自身A股，而其中更表明每股A股回購價不超過26.35元，當然，以今日(周四)即市A股價17.62元睇，仲有一段水位，但咁係咪暗示集團睇好自身及行業前景，所以事前買定，還是攞定錢準備有其他投資，睇番該股指集資所得將用於子公司增加資本及多元化布局、資本中介及投資業務，及補充營運資金，牌面睇平平無奇，但都叫正路。



策略上，考慮到中美貿易戰前景趨樂觀、市場資金充足及A股MSCI增比重增加外資進入A股市場誘因下，券商股增資不是壞事，可以留意調整吸納機會。

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