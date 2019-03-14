華興資本夥LGT銀行拓財富管理服務

內地投行華興資本(01911)與LGT集團旗下LGT銀行簽署《戰略合作框架協議》，雙方日後將在國際市場及中國內地市場全面連接資源，並在各業務上展開深入合作，共同為全球的高淨值個人提供全球性的財富管理服務。



另外，華興資本將與LGT銀行在財富管理業務上共享資源，分享行業經驗，開展深度合作。通過連接雙方團隊、推薦資源等方式，雙方將深入挖掘各自產業鏈和業務鏈資源，實現優勢互補。



華興資本集團董事長包凡表示，中國的新經濟參與者年輕、懂技術，並願意將財富投入到新經濟生態系統。同時，中國高端財富管理市場正經歷客戶需求從財富增值到財富傳承的過渡期。LGT銀行對財富管理業務有豐富經驗和全球化視野，與集團優勢互補，雙方攜手可以帶來協同效應。



LGT集團旗下的LGT Group Foundation為華興上市時的基礎投資者之一。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

