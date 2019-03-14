【瑞通推介】資金部署友邦牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報25,702點，升148點或0.58%。恒指周三(13日)高開低收，收報28,807點，跌113點或0.4%，周四(14日)早段暫於28,800點以上爭持，續受制於29,000點關口。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入近3,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,200萬元，反映投資者預期大市將重拾升勢。



周五(15日)放榜的友邦保險，周三以近全日高位78.7元收市，逆市靠穩並連升3個交易日。周四早段股份於78元以上徘徊，續守於主要平均線之上，後市留意能否在業績前後突破近日所創的上市高位79.85元。券商料該股去年新業務價值最多升23%。輪證資金流方面，周三分別有148萬和90萬元淨流入其好倉和淡倉。



中國聯通去年多賺4.58倍，高開2.2%後，股價愈升愈有，升幅擴大至逾4%，重上10元關口之上，創9個月高位10.2元。由上周五(8日)的低位計，該股4日累升超過11%，9天RSI升至67，接近70之技術超買水平。其好倉周三淨流入逾230萬元，周四早段即市有部分持有好倉的投資者沽貨獲利。



吉利汽車將於下周四(21日)公布去年全年業績，目前券商對其去年純利預測分歧頗大，由按年倒退4.7%至上升32.2%不等。其股價連續4日在14元附近横行，未能升穿10天線(14.72元)，但亦守穩50天線(13.42元)，周四早段續於此區間內上落，投資者或正觀望業績的公布。周三有約200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾70萬元淨流出。



同樣於下周四公布業績的騰訊控股，近日獲券商唱好其於今月6日發布的手遊《完美世界》，在3月6至9日蘋果iOS遊戲下載榜居首，早前亦再有旗下遊戲獲批版號，但未足以帶動股價繼續向上突破。股份周三回至360元樓下，但仍守於10天線以上。股份周四早段續受制於360元，後市可留意近期高位370元，下方支持續留意10天線(351.9元)。逾740萬元周三淨流出其好倉，另同日有13萬元淨流入淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦輕微價外、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿7.8倍。輕微價外、中年期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿5.4倍。



聯通貼價、中短期購證(15812)，行使價10.38元，2019年7月到期，實際槓桿8.3倍。



吉利汽車輕微價外、中短期購證(25972)，行使價15元，2019年7月到期，實際槓桿5.5倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(26138)，行使價394.2元，2019年6月到期，實際槓桿10.6倍。輕微價外、中短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿6.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(59783)，收回價28,110點，槓桿比率33.9倍。熊證(65471)，收回價29,290點，槓桿比率48倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率12.3倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率10.9倍。



吉利汽車牛證(59797)，收回價13.04元，槓桿比率9.6倍。熊證(67047)，收回價17.23元，槓桿比率3.2倍。



騰訊牛證(57891)，收回價340.1元，槓桿比率15.1倍。熊證(68140)，收回價379.9元，槓桿比率14.1倍。



南方A50牛證(68386)，收回價13.39元，槓桿比率14.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

