人民幣Hibor：隔夜息跌穿2厘 CNH報6.71
2019年03月14日 11:52
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續跌，並失守2厘，報1.67厘；1、2星期及1至3個月拆息介乎2.18厘及2.98厘，6及12個月拆息由3.11至3.37厘。
14/3/2019
隔夜 1.67635厘
1星期 2.18600厘
2星期 2.41867厘
1個月 2.64167厘
2個月 2.86700厘
3個月 2.98817厘
6個月 3.11733厘
12個月 3.37317厘
13/3/2019
隔夜 2.00017厘
1星期 2.42067厘
2星期 2.60267厘
1個月 2.80867厘
2個月 2.97267厘
3個月 3.01567厘
6個月 3.16817厘
12個月 3.40433厘
人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)一度由6.7011，跌至6.7176，最新報6.7158；在岸人民幣(CNY)亦由6.7018，回落至6.7137，最新報6.7102。
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