【午市重點睇】金價續守千三關　CNH企6.71

●亞洲市，美匯指數最新企96.6水平，圓匯跌至111.5；歐元兌美元報1.132，英鎊企1.325。港匯報7.8497。離岸人民幣(CNH)處6.71。金價企1,304美元，布油企67.7美元水平，紐油報58.40美元。道指期貨偏軟。



●恒生指數半日收跌7點或0.03%，報28,799點，大藍籌呆滯。https://bit.ly/2Ch1G2g

-壹傳媒大跌4.5%。

-周黑鴨就沽空報告澄清，保留法律權利。

-新股豆盟科技首掛，一度狂飆9成。

-多隻新股公布招股結果︰中國旭陽每股定價2.8元；濱江服務人人有份，定價6.96元；友聯租賃定價0.85元；興合控股中籤率50%，以0.5元定價；賞之味超購145倍，上限定價。



●【即市分析】

-醫藥股一沉不起有原因。https://bit.ly/2HhYveD

-中電煤氣有勢再試高位。https://bit.ly/2HhfZb3

-大市冇方向，惟有炒住「鮮」。https://bit.ly/2O78y72

-【大戶動向】基金積極增持房託，睇實領展。https://bit.ly/2TASAIc



●A股快報：3大指數半日收跌1%至3%。https://bit.ly/2O2dytl



●亞洲股市：日股中段漲約百點。https://bit.ly/2EXXVz1



●1至2月內地規模工業增加值增長放緩，戰略產業提速。https://bit.ly/2TNcter



●港元拆息︰1個月期升至1.51厘。



●人民幣速遞：中間價上調105點，CNH企6.70。人民幣Shibor隔夜息回升至2.3厘。



●人行續不開展逆回購操作。



●英國議會否決無協議脫歐，接下來最終是二次公投？https://bit.ly/2O5gENb



●加拿大資產管理公司Brookfield同意購買私募基金Oaktree多數股權，締造世界上最大另類投資資金管理公司之一。



●737 Max訂單取消風險上升，波音違約保險成本飆至5年高。https://bit.ly/2Y54VDc



●星級爆料︰Apple或推出頭盔式MR裝置。https://bit.ly/2F9sEKK



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