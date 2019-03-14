【專家樓評】陳永傑：失業率低　樓價難大跌

統計處公布香港最新失業率是2.8%，是去年2至4月以來，連續第10個月維持在相同水平。縱使有不少人認為香港樓價會大跌，但筆者相信只是調整而非狂瀉。加上中國與美國的貿易磨擦有明顯好轉迹象，更加不宜看淡樓市。



香港失業率企穩在2.8%水平已有一段時日，期間發生中美貿易磨擦，互相提高對方出口貨關稅，不但影響到香港經濟，中國、美國及全球經濟亦同受害。儘管如此，香港失業率仍然長期企穩於2.8%的低位，反映就業情況不差。



樓價自去年8月份回軟，跌幅曾約有1成，因失業率太低，幾乎全民就業，樓價再跌空間不多。從來香港失業率低企的時候，樓價都比較堅挺。近期中美貿易關係緩和，只要無惡化，樓市可望回穩。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



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