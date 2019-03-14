樓價UPDATES：投資者翻啅嘉湖山莊

投資者見個別屋苑樓價升勢持續再度入市。有投資者去年中高位賣出天水圍嘉湖山莊三房單位，近月不斷睇樓，見該屋苑兩房單位做價急升，議價後斥500萬港元連租約買入中層戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●北角豪廷峰2座高層D室，實用面積860方呎，三房間隔，以2,180萬元成交，實用呎價25,349元。



●柴灣杏花邨40座中層4室，實用面積547方呎，兩房間隔，以882萬元易手，實用呎價16,124元。



●小西灣藍灣半島5座高層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，望海景，以785萬元易手，實用呎價17,177元。



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九龍區

●奧運站柏景灣7座中層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，以975萬元沽出，實用呎價20,923元。



●將軍澳安寧花園5座低層G室，實用面積465方呎，兩房間隔，以1.58萬元承租，實用呎租34元。



●將軍澳中心3期13座將軍澳豪庭中層G室，實用面積509方呎，兩房間隔，成交價835萬元，實用呎價16,405元。



●長沙灣喜盈低層B室，實用面積295方呎，一房間隔，議價後以575萬元沽出，實用呎價19,492元。



●牛頭角居屋樂雅苑D座雅意閣高層05室，實用面積483方呎，兩房間隔，自由市場成交價568萬元，實用呎價11,760元。



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新界區

●東涌東堤灣畔7座低層C室，實用面積592方呎，兩房間隔，原開價740萬元放售，經議價後微減22萬元或約3%，最後以718萬元沽出，實用呎價12,128元。



●東涌映灣園12座低層F室，實用面積563方呎，兩房間隔，原開價668萬元放盤，有超過10組客人睇樓，其中一組客人5日內三度視察上址，最終誠意打動業主減價20萬元，單位放盤不足1周，以648萬元沽出，實用呎價11,510元。



●大圍名城一期5座高層NB室，實用面積785方呎，三房間隔，以2.8萬元租出，實用呎租35.7元。



●馬鞍山雅典居1座低層D室，實用面積775方呎，三房間隔，以992萬元易手，實用呎價12,800元。



●粉嶺花都廣場10座低層A室，實用面積392方呎，兩房間隔，議價後以538萬元獲承接，實用呎價13,724元。



●天水圍嘉湖山莊景湖居11座中層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，以500萬元沽出，實用呎價11,210元，由區內投資者承接。



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