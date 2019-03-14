【高盛推介】績前留意小米吉汽認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：將於下周二(19日)公布業績的小米集團，周三(13日)跌約2%，周四(14日)早段高開約0.7%後隨即倒跌。中國信通院公布上月數據，內地手機市場總體出貨量1,451.1萬部，按年跌19.9%。



此外，吉利汽車將於下周四(21日)公布業績，市場預期去年純利介乎101.33億至140.54億人民幣，按年跌4.7%至上升32.2%。該股周三跌約1%，周四早段高開約1.1%後隨即倒跌。



觀察個股認股證資金流向，可見周三資金轉向部署小米認購證，錄得約330萬元資金流入。而吉汽認購證則於過去5個交易日共錄得約1,660萬元資金流入，為同期第三多資金流入的窩輪相關資產。



投資者如看好小米，可留意價外幅度約3%，年期約3個月的購證(18145)，行使價12.1元，2019年6月13日到期，實際槓桿6.3倍，貼價兼高槓桿。以及可留意價外幅度約7%，年期約6個月的購證(27650)，行使價12.52元，2019年9月25日到期，實際槓桿4.5倍，貼價兼低街貨。



投資者如看好吉汽，可留意價外幅度約3%的購證(16894)，行使價14.02元，2019年4月24日到期，實際槓桿8.0倍，貼價、3隻類近條款產品中，槓桿最高。



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