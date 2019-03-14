【高盛推介】看好騰訊認購證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(13日)跌約0.7%，周四(14日)早段跌至356.2港元後一度反彈。



有券商預期騰訊在雲業務方面的佔有率提升，社交程式廣告及用戶參與率改善，以及旗下手遊《王者榮耀》的增長有助帶動收入及利潤率上升。該行維持對其「買入」投資評級，目標價上調至404元。



觀察個股認股證資金流向，可見早前資金追捧認購證，上周四至本周一(7至11日)共錄得約9,990萬元資金流入。而周二(12日)及周三則見資金轉向沽出，共錄得約7,490萬元資金流出，為同期最多資金流出的窩輪相關資產。



觀察近日獲資金流入的認購證，可見近日成交較活躍的條款為行使價377元附近，6月份到期的認購證，但值得留意的是，部分此條款的產品已累積不少街貨。投資者如看，可留意當中的騰訊購證(26537)，行使價394.2元，2019年6月25日到期，實際槓桿10.8倍，近日成交較活躍條款產品中，低街貨兼高槓桿。



投資者如欲尋覓貼價證作部署，可留意價外幅度約5%，年期約3個月的購證(17754)，行使價377.08元，2019年6月18日到期，實際槓桿10.0倍，貼價兼高槓桿。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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