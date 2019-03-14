【即市分析】中資電訊股強勢有因

東方產經專欄作者帥哥：中資電訊股陸續公布業績，昨日(周三)由中國聯通(00762)打頭陣，去年多賺4.6倍兼增加派息，股價即市曾升穿10元大關，高位見10.2元，現仍升3.6%報9.98元；中國移動(00941)及中國電信(00728)亦分別逆市升0.5%及2.6%。



聯通績後獲多間大行唱好，其中瑞信將其目標價其由9.95元上調至10.3元，評級維持「中性」。野村則認為，混合所有制改革會繼續幫助聯通進入潛在客戶及企業市場，故維持其「買入」投資評級，目標價由10元上調至11.5元。在電訊板塊中，該行維持首選中移，其次中聯通，最後中電信。



事實上，5G技術是關乎未來戰略產業競爭，目前全球運營商正在密鑼緊鼓進行5G商用部署，中國爭奪5G話語權決心亦未變。雖然中資電訊商初時要面對新一輪投資期，但中長線而言，估值可望因5G而水漲船高，板塊有望繼續吸引資金進駐。



中電信及中移將分別於下周二及四派成績表，市場關注行業競爭、5G投資等問題，惟同時亦憧憬混合所有制改革。三大電訊股估值仍處吸引水平，若然大市氣氛持續好轉，業績表現對辨，相信股價再升應無難度，不妨吼位順勢跟進。

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