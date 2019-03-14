新盤部署：啟岸暫錄近300票登記　超購約1倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，旗下紅磡啟岸因應市場需求加推，下周二(19日)推出148伙進行次輪銷售，暫已錄近300票登記，超額認購約1倍。



對於鄰區再有新盤開售，他認為，兩盤位處區份不同，各有各做，而紅磡與土瓜灣一般物業樓價相差逾10%。他認為，樓價已重新回升，現時只是升市起步。



至於首置上車盤煥然懿居，估計將有約2萬名登記人士向隅，項目不少單位樓價低於600萬元，料可照顧有關人士需要。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，啟岸加推單位加價幅度合理，相信下周推售單位反應保持理想，有機會可沽清。

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