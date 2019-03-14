注意！虛擬貨幣交易平台Gatecoin已停止營運

虛擬貨幣交易平台Gatecoin於網站上表示，由於該公司合作的支付機構，未能處理Gatecoin旗下客戶的資金轉帳，雖然已經採取法律行動，但認為不太可能取回全部資金，指因此而面對財務困難及無法營運。



Gatecoin稱，法院於3月13日已向其發出清盤令，亦已委任臨時清盤人，該公司已立即停止營運。



Gatecoin行政總裁Aurélien Menant於2017年曾表示，原於香港的銀行開立帳戶，處理客戶的港元及美元匯款，但銀行其後將帳戶凍結，並將所有的港元及美元轉帳擱置，該公司遂將資金全數轉移至另一間銀行帳戶，但由於轉移的金額超出最高限額，其於戶口亦同樣遭凍結，涉及的資金高達1,000萬美元。



他指帳戶被凍結後，客戶無法再進行存款及提款，事件影響其商譽之餘，亦令該行的交易量暴跌約九成。



雖然Gatecoin隨後轉向海外尋求解決方法，與一間持牌的歐洲支付處理公司合作，但據其最新公布，與歐洲支付商亦同樣面對資金調撥問題，並最終成為停止營運的主要原因。

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