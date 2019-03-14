二手成交：映灣園2房戶逾10組客睇樓　648萬沽

中原地產副分區營業經理王英堂表示，市場新近錄得映灣園12座低層F室成交，單位實用面積563方呎，建築面積749方呎，兩房間隔，原業主一直用作自住，因退休及移民，所以賣樓。上周五開價668萬元放盤，有超過10組客人睇樓，其中一組客人五日內三度視察上址，最終誠意打動業主減價20萬元，以648萬元沽出，折合平均實用呎價11,510元。據悉，買家為區內換樓客。



原業主於2008年223萬元買入單位，現轉手帳面獲利425萬元，單位11年升值1.9倍。



本月東涌二手市場交投暢旺，累計錄得47宗成交，將追平上月全月49宗，相信很大機會突破一月62宗的紀錄，其中映灣園本月暫錄得10宗成交，平均實用呎價約10,800元。



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