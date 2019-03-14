樓價UPDATES：影岸‧紅零議價730萬售出

二手市況持續升溫，業主紛紛收窄議幅，東涌區交投暢旺，區內屋苑影岸‧紅兩房單位，在零議價下售730萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣形薈1A座高層D室，實用面積331方呎，開放式間隔，獲外區租客以14,500元租入，實用呎租約43.8元。



●鰂魚涌太古城本月累計已錄得18宗成交，其中寧安閣低層H室，實用面積580方呎，兩房則王間隔，二月初開價1,200萬元放盤，微減20萬元，剛以1,180萬元沽出，實用呎價20,345元。



●鴨脷洲海怡半島22座中層C室，兩房套連多用途房間隔，實用面積約581方呎，以960萬元放盤兩個月，獲外區客洽，議價後減價22萬元，以約938萬元成交，實用呎價約16,145元。



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九龍區



●西南九龍匯璽本月至今錄約25宗租務成交，日前2B座高層B室兩房單位，望海景，實用面積約529方呎，以約27,000元放租一個月，即吸引外區客洽詢，減價2,000元，以25,000元租出，實用呎租約47.3元。



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新界區



●東涌影岸‧紅B座中層F室，實用面積531方呎，兩房間隔，於零議價下以730萬元易手，實用呎價13,748元，新買家為外區客，即睇即買上述單位，初步打算將單位出租，日後再收回自用。



●元朗尚悅3座低層B室，實用面積440方呎，兩房間隔，開價610萬元，減價10萬元，以600萬元沽出，實用呎價13,636元，新買家為上車客。



●大圍金禧花園3座低層B室，兩房間隔，議價後以595萬元易手，實用面積314方呎計，實用呎價18,949元。



●上水御皇庭3座中層D室，實用面積691方呎，三房連套房間隔，以848萬元易手，實用呎價12,272元。

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