元朗豐樂圍發展圖則獲批　總樓面近160萬方呎

長實集團(01113)元朗豐樂圍大型住宅發展，於今年1月份獲屋宇署批出建築圖則，項目准建合共19幢分層住宅，樓高15至19層，另在1層地庫之上，興建1座2層高物業作住客休閒娛樂設施用途，總樓面達約159.29萬方呎。



資料顯示，上述發展項目的規劃申請，早於2013年獲城市規劃委員會開綠燈通，提供約1,958個單位，可容納人口接近5,900人。



此外，同區亦有另一個大規模項目獲批則，該盤為信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作的西鐵元朗錦上路站第一期，將建7幢16至17層高住宅樓宇，另設兩層地庫，住宅樓面約123.58萬方呎，並附有約21.62萬方呎樓面作商業用途。該項目於2017年批出，預計提供約1,650個住宅單位。

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