屋宇署：1月批出16份入伙紙

屋宇署公布，1月共批出27份建築圖則，其中港島7份、九龍6份及新界14份，包括8項住宅及商住發展、九項商業發展、4項工廠及工業發展，以及6項社區服務發展。



獲准動工的建築工程項目則有12個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共86,500平方米，涉及單位1,602個，非住宅用途的建築樓面面積達66,350平方米。另外，該署亦接獲6個建築項目的上蓋工程動工通知。



該署同時發出16份入伙紙，包括港島兩份、九龍5份及新界9份。其中住宅用途的建築樓面面積有41,726平方米，共421個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為38,456平方米。



1月份新落成樓宇的報價總值約為26億元。



此外，該署批准9項拆卸樓宇工程，涉及9幢樓宇/其他建築物。另接獲2,152宗有關僭建物的舉報，並發出674張僭建物的清拆令。



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