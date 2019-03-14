【即市分析】特朗普又改口風　港股點算好？

東方產經專欄作者HS哥：正當市場繼續憧憬中美貿易談判快將簽得成之際，美國總統特朗普昨日(周三)突然表示，認為有機會與中國達成貿易協議，但不會倉促行事，希望協議內容包含中國推動結構性改革及保護美國知識產權。



特朗普表示，有關日期有待確定，並強調希望達成正確的協議，若不行的話，雙方就不會達成協議。由於早前美國與北韓亦在未達協議情況下中途離場，故今轉中美會唔會再一次重演相同劇情，投資市場擔心實非無因。



事實上，港股早前反覆炒上，正因憧憬中美談判就快有好消息，豈料美方又突然改變口風。恒指近期飄忽不定，更在20日線附近穿插，雖然暫時仍守穩其上，但早前多次試衝29,200點水平阻力不果，反而今轉若然傾唔成，在早前累升已多又無乜大調整的前提下，一旦氣氛轉差，恒指可以跌得好急，短期宜嚴控持倉風險，量力而為！



如果以年初恒指低位24,896點至3月高位29,241點之調整幅度計，黃金比率0.236為28,216點，下一級0.382為27,582點，大家不妨作為參考。

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