油塘曦臺折實入場費768.8萬　呎價1.55萬起

宏安地產（01243）行政總裁黃耀雄表示，旗下油塘曦臺，首張價單推出66個單位，最低折實呎價15,563元起，入場費由768.8萬元起。加推單位不排除加價。買家可享最高樓價8成按揭，示範單位明日起開放，本周六起收票。



黃氏補充，首批單位包括33伙兩房及33伙三房，實用面積由494至716方呎，折實平均呎價17,578元。比同區新盤約2萬元做價具吸引力。



資料顯示，同區對上一個開售新盤，為九龍建業(00034)的海傲灣，去年10月首張價單推出130伙，間隔由開放式至兩房，買家可享最高10.75%總折扣優惠，折實平均呎價19,913元。

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