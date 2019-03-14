貿發局：港出口商信心回升　機械業最樂觀

香港貿易發展局今年首季出口指數39.2，較上季35.2反彈4點，反映港商對所有行業及出口市場信心有所回升，但仍低於50盛衰分界線。



眾多行業中，最高42.2為機械業指數，玩具業按季上升17.1點至41.4，位例第2，是按季升幅最大行業，電子產品業以39.7排名第3。



出口商預期所有主要出口市場前景都有所改善，短期內最樂觀為日本及歐盟市場，其後為美國、中國內地市場。



貿發局指，短期中美貿易摩擦仍是香港整體出口表現的主要威脅，約48%出口商表示，貿易摩擦負面影響最明顯是訂貨量減少，不過出口商對貿易摩擦可能出現的結果較之前樂觀。

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