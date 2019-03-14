【市後重點睇】鎊匯重上1.33　道期偏軟

2019年03月14日 16:13
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    (美聯社圖片)

    美匯指數升上96.6水平，圓匯進一步跌至111.6；歐元兌美元報1.132，英鎊回升至1.33水平。港匯企7.849。離岸人民幣(CNH)反覆企6.71。金價稍回至1,302美元，布油企67.7美元，紐油報58.4美元。道指期貨跌28點。

    ●市後關注點
    -20:30　美國3月9日當周首次申請失業救濟人數，2月進口價格指數
    -22:00　美國1月新屋銷售

    ●歐股開市牛皮，英國富時100指數平開；德國DAX指數微升4點；法國CAC指數升0.18%。

    ●英國議會預計今晚表決推遲3月29日脫歐截止日期的提案。市場關注長期拖延可能令二次公投升溫。

    -英國財相夏文達稱，確信今日議會將投票決定推遲脫歐，但歐盟可能堅持長時間推遲英國脫歐，不得不探索其他退歐可能性。
    -歐盟首席脫歐談判代表Michel Barnier指出，推遲脫歐將「不會是那麼簡單」。
    -英媒最新報道，數十位保守黨議員將投票反對政府的里斯本第50條動議。
    -高盛稱，英國逆轉脫歐存在「巨大的可能性」；假如英國推遲脫歐，將打開英國與歐盟建立「更密切關係的大門」。

    ●恒生指數半日收升43點，報28,851點。https://bit.ly/2Ch1G2g
    -旭輝去年賺54億人民幣，午後曾瀉9%。
    -貓眼娛樂一度挫10%，美團點評守47元。
    -大酒店去年盈利逾12億元，末期息16仙。
    -中銀航空租賃一度挫5%。公司機隊數目近兩成為波音737 MAX飛機，數目95架，當中5架為自有飛機，90架為已訂購飛機。

    ●A股快報：滬綜指失守3000點，創指跌2.5%。https://bit.ly/2O2dytl

    ●亞洲股市：日股收跌3點，韓澳股齊升0.3%。https://bit.ly/2EXXVz1


    ●【即市分析】
    -中資電訊股強勢有因。https://bit.ly/2TRFDsG
    -特朗普又改口風，港股點算好？https://bit.ly/2VWxHDZ

    ●【股匯攻略】美國經濟放緩，何解油價會升？https://bit.ly/2Hx3M1l

    ●【專家樓評】陳永傑：失業率低，樓價難大跌。https://bit.ly/2T4tfRC

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