【證監出招】瑞銀被重罰3.75億元　吊銷牌照一年

證監會表示，對UBS AG及UBS Securities Hong Kong Limited(UBS Securities Hong Kong)(統稱為UBS或瑞銀)作出譴責，並處以罰款3.75億元，原因是UBS在擔任三宗上市申請的其中一名聯席保薦人時沒有履行其應盡的責任。



該三宗上市申請分別為中國森林、天合化工及另外一家公司(該另一宗上市申請)。



證監會亦局部暫時吊銷UBS Securities Hong Kong就機構融資提供意見的牌照，為期一年，令UBS Securities Hong Kong不得為任何證券在香港聯合交易所的上市申請擔任保薦人。



證監會亦暫時吊銷岑天的牌照，為期兩年，由2019年3月14日起至2021年3月13日止，原因是他在負責監督中國森林的上市申請的執行工作時，沒有履行其作為保薦人主要人員的監督職責。



證監會今天亦對中國森林及天合的上市申請所涉及的其他聯席保薦人採取行動。

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