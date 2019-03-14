貿發局：中美談判取得進展　出口商情緒改善

香港貿易發展局今年首季出口指數39.2，按季反彈4點。該局研究總監關家明指，出口指數升幅令人滿意，中美貿易談判取得進展，令出口商情緒有所改善。



他續指，預期兩國爭議未能即時解決，問題亦不能透過一次談判解決，而美國總統大選，不穩定因素仍然存在，港商情緒不可避免有上落，而下一季出口指數亦很大機會處於盛衰分界線50以下，但相信不會重現去年第三季單季急挫19點的情況。



他強調，即使中美達成貿易協議，亦需時觀察執行時帶來的影響，無論是正面或負面。若中、美雙方在科技範疇有新協議，認為所帶來的即時正面影響不明顯，因為科技在出口統計數據佔比不大。



他又指，本港1月出口貨值按年跌0.4%，連跌3個月。由於今年農曆新年較早出現，2月份工作日數較少，基數效應或導致2月份的出口數字「幾驚嚇」，不過本港鄰近地區如台灣、南韓等地的付運表現仍然較差，但氣氛及前景已較之前有所改善。



另外，他笑言，自美國總統特朗普上台後「預測是非常高危」，但仍維持今年出口增長預測不變，出口值升5%，出口量升3%。



他解釋，若沒有其他不明朗因素下，整體經濟仍然能支持出口，加上出貨量一般集中於下半年，會否調整預測要視乎未來一至兩季表現。而1月份出口佔全年比例不大，即使首季出口下跌，對全年預測影響不大，而達到全年增長5%的難度亦不大，但期望今年最差情況會在首季過去。



至於英國脫歐方面，關指出，英國現時「除咗硬(脫歐)之外，唔係咁多選擇」，但由於英國並非港商主要出口市場，即使硬脫歐對出口影響相對小，但相信金融等行業反應會大很多。



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