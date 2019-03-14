【fb直播】港股升唔起跌唔落？聽林家亨分析！

內地經濟數據麻麻，A股周四(14日)向下，滬綜指又跌穿3,000點！港股好淡爭持，29000關衝唔穿，但又跌唔落，後市會點走？



中國聯通(00762)公布業績，去年賺多近4.6倍勝預期，不過10元水平受阻回落，雙頂阻力難攻破？下星期另外兩隻中資大電訊商公布業績，有望同聯通一樣表現咁好？聯通話5G處於技術試驗階段，不是時候大規模投資，近日捱沽的5G概念股愈跌愈有，呢類股份點部署好？



美國計劃5月遏制伊朗原油出口，將其原油出口削減20%至每日100萬桶以下，刺激國際油價攀升，何解中資航空股集體爆升？



友邦保險(01299)周五(15日)公布業績，通常績後股價「見光死」，今次一樣歷史重演？追沽揸策略係點？



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