旭輝：或分拆長租公寓業務上市　今年銷售目標升25%

旭輝集團(00884)主席林中表示，長租公寓將成集團主營業務之一，惟他坦言，目前其長租公寓業務仍未錄得盈利，主要受制於會計處理方式，而單店亦需具一定規模才能消化總部平台的營運成本。



他認為，長租公寓短期難有盈利反而可令行業競爭更理性，而集團採取「輕重資產」並行的營運模式，相信在未來發展中可更具優勢。至於未來會否分拆上市，他指，資本市場發展是長租公寓業務未來一定會走的道路，預期未來幾年可分拆其業務上市。



副總裁楊欣補充，去年長租公寓管理房間數目為5萬間，今年目標增至8萬間，整體開業則達10萬間。



該集團將今年合同銷售額目標訂為1,900億元人民幣，按年增長25%。林中指，今年全年可售貨值逾3,500億元人民幣(下同)，當中一、二線及準二級城市佔78%，並預計約六成的銷售在下半年完成。



他透露，今年拿地預算將少於回款的45%。隨着內地房地產市場改變，集團未來銷售主力將在二、三線城市，一線城市則會加大商業物業布局，目前有5個在建商業物業及5個在建寫字樓，長遠目標是收租物業及住宅銷售收入各佔一半。



旭輝首個在港項目、油塘樓盤即將開售，林中指，一直有關注香港市場，而現時市況已較去年12月有所回暖，對油塘項目有信心。投資者關係總監梁旭明則指，項目全盤只提供300多伙，體量並不大，而首批價格將較優惠。一旦有好的投資機會及利潤回報，集團將會再於香港發展。

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