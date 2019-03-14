仲講大灣區？貿發局叫港商放眼海參崴嘅...海參

提起海參崴，大家會諗起咩？香港貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健(Louis)搞笑話，海參崴係真係有海參㗎！



唔講唔知，原來當地海參係特產，不過就唔係好似華人咁生曬再賣，而係將其加工成為副產品再出售。Louis就話，當地人鍾意提煉啲海參精華，然後再整成海參蜜糖、海參面膜、海參保健品等。真係估你唔到！



除咗海參，其實俄羅斯遠東地區(FEFD)天然資源仲好豐富、土地充足、基礎建設提升，加上入埋歐亞經濟聯盟國家(EARU)，當地政府又好大方提供稅務優惠，係一個好具吸引力嘅製造業投資熱點。



中美貿易關係緊張，FEFD為港商提供新嘅製造業投資機遇，產品可以免稅進入俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯及亞美尼亞。Louis仲建議港商將業務拓展至新市場。

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