不滿遭抽佣三成　Spotify控告Apple壟斷

由於iPhone銷情欠佳，蘋果公司(Apple Inc.)近期有意加緊發展非硬體業務，積極提升服務收入增長。惟最近外媒報道，全球最大串流音樂服務商Spotify向歐盟委員會控訴蘋果App Store存在壟斷行為，違反市場公平競爭原則。



報道指出，蘋果於App Store對Spotify應用程式的抽成高達30%，嚴重削弱Spotify的競爭力；令其自家的Apple Music獲得優勢。此外，Spotify的付費用戶只能通過蘋果App Store付款，而不能以Spotify官方網站作為支付渠道，變相令Spotify一定會被抽佣。



投資銀行KeyBanc分析師Andy Hargreaves表示，Spotify的指控在事實及原則上「很大程度屬於正確的一方」。這意味App Store收費政策條款或將被迫改變，對其的服務收入及品牌形象產生負面影響。



KeyBanc估計，蘋果將在2019年從App Store獲得134億美元的收入，佔其毛利的12%，以及該公司整體服務收入的三成。



參考過往歐盟的案例，Google亦曾因為壟斷行為而遭歐盟重罰43.4億歐元(約396億港元)。當時Google被指將旗下應用程式Play商店與搜尋引擎「綑綁出售」，強迫手機製造商在手機中預裝Chrome瀏覽器。



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