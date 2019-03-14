【北水追蹤】沽融創建行中信証券　買太保

港股今日(周四)未有跟隨A股波動，但仍能以升市報收。恒指高低波幅236點，收報28,851點，升43點，主板成交960億元。港股通成交額約91億元，按日減少7億元，佔主板成交額約9.5%。南下資金錄得淨流出9,190萬元人民幣。



北水又持續流出中資金融股，其中中信証券(06030)港股通錄得淨流出約2.05億元，乃全日淨流出金融最多的個股。建設銀行(00939)、農業銀行(01288)及工商銀行(01398)亦分別錄得淨流出約1.82億元、1.3億元及8,249萬元。



此外，融創中國(01918)及廣汽集團(02238)港股通分別錄得淨流出約1.79億元及1.04億元。內地創業板受壓，騰訊控股(00700)、金蝶國際(00268)及中芯國際(00981)港股通分別錄得淨流出約1.19億元、5,140萬元及1,588萬元。



中國平安(02318)及中國太保(02601)繼續吸金，其港股通分別錄得淨流入約2.27億元及1.14億元。另中國神華(01088)及比亞迪股份(01211)亦分別錄得淨流入約6,636萬元及4,541萬元。

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