萊坊：港樓價全年升幅　由首位降至22位

萊坊發布2018年第4季《全球樓價指數》，該指數根據不同國家中央銀行和統計局數據，追蹤和比較全球56個市場的一般住宅表現。當中香港樓價按年升幅由首位下跌至22位，主因去年第4季平均樓價下跌6.2%，令全年升幅收窄至5.9%。



截至2018年12月，該指數按年上升4.3%，但升幅為2016年第3季以來最小。期內只有8個市場錄得下跌，當中半數為歐洲市場。由於今年經濟情況持續不穩定，市場監管增加，令主要經濟體的債務成本上升，因此預計2019年首季全球樓價升幅將進一步放緩。



該公司董事及大中華區研究及諮詢部主管紀言迅指出，2018年是香港住宅樓市的轉捩點，樓價在連升28個月後，在8月份開始調整。全球經濟不明朗，中國內地經濟放緩，再加上香港股票市場動盪削弱了買家入市的情緒。

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