聯交所股權變動資料顯示，中國醫療網絡(00383)於3月8日獲聯合集團(00373)增持2.95億股，最新持股數目約22.99億股。



信陽毛尖(00362)於3月8日獲陳遠東增持45萬股，最新持股數目約3.32億股。



德祥地產(00199)於3月13日獲Fortune Crystal Holdings Ltd增持37萬股，最新持股數目約2.47億股。



惠理集團(00806)於3月13日獲杜巧賢增持45萬股，最新持股數目約5.19億股。



漢港控股(01663)於3月14日獲汪林冰增持45萬股，最新持股數目約11.72億股。



中國寶力科技(00164)於3月12日獲楊俊偉增持20萬股，最新持股數目約2.27億股。



國際家居零售(01373)於3月11日及13日獲魏麗霞合共增持19萬股，最新持股數目約3.44億股。



星星地產(01560)於3月14日被廖漢威減持40萬股，最新持股數目649萬股。



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中國石油化工(00386)於3月8日被花旗集團減持1,034萬股，最新持股數目約20.33億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於3月12日被Hong Kong Wellknown Development Ltd減持15萬股，最新持股數目5,363萬股。



歌禮製藥(01672)於3月8日被花旗集團減持4萬股，最新持股數目5,602萬股。



福萊特玻璃(06865)於3月11日被Beyond Steady Ltd減持485萬股，最新持股數目2,210萬股。



華潤醫療(01515)於3月13日被澳洲聯邦銀行減持520萬股，最新持股數目約1.28億股。



超威動力(00951)於3月8日被FIDELITY FUNDS減持61萬股，最新持股數目5,530萬股。



香港寬頻(01310)於3月12日被The Capital Group減持132萬股，最新持股數目8,994萬股。



中國資源交通(00269)於3月13日被馮浚榜減持530萬股，最新持股數目約8.29億股。

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