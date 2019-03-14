科技商機：三星98英寸8k QLED電視　索價百萬分析看淡！

外媒報道，三星中國今日(14日)在上海舉行的中國電子消費產品展(AWE)2019展覽會上，正式發布三星Q900系列QLED 8K電視，其中98寸版本售價近百萬元人民幣(下同)，成為家電展區最大亮點。不過有分析指，內地市場受限於內容端，8K難有用武之地！



還記得在今年1月美國拉斯維加斯國際電子消費產品展(CES)展會上，三星已率先展出嶄新的75吋「The Wall」電視，使用MicroLED技術；而今次的三星Q900系列QLED 8K電視，屏幕則更大，而且屬8K QLED屏幕。



售價方面，三星Q900系列包含4種大細，分別是65英吋、75英吋、82英吋以及98英吋。除了98英吋的售價99.9999萬元之外，其餘三款的售價分別是3.5999萬元、5.4999萬元、6.9999萬元。



不過，分析指，三星電視是次訂價由最低3.5萬，到最高近100萬，如此高的售價在中國市場的前景並不樂觀。由於中國液晶電視品牌眾多，造成的競爭壓力就會很大，除了售價太高之外，其次就是實用性！



即使是此次採用最先進的8K分辨率，但受限於內容端，8K還是難有用武之地吧!



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