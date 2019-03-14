50幾歲女人仔、零家底搞網創業？其實得嘅！

年輕人創業，時間就是本錢；但人到中年(局長說60歲才是中年)，講創業又是否遙不可及？日前，一家新加坡保險科企CXA集團發公告指，藉出售可轉換債券籌集2,500萬美元(約1.95億港元)，以拓展亞洲市場。投資者包括滙豐控股(00005)、私募投資基金Sumitomo Corp等；不過，最特別相信還是該公司的創辦人Rosaline Chow Koo！



科技公司有位女性創辦人，有幾特別？特別在這位創辦人並不像很多科技初創企業般，幾個還在「輕狂歲月」的後生仔打拼追夢。Rosaline在2013年，即約50多歲時，才毅然將數百萬美元身家加上貸款，去建立企業健康福利平台CXA。公司目前向20個國家逾600多家公司、超過40萬名員工提供服務。



據了解，Rosaline出身於貧窮家庭，由中國走到美國洛杉磯，經歷過「瓦茲大暴動」，由於不懂說英語而備受欺負，卻培養出其生存技能。



真正讓她盟生創業念頭的，是在她任職專業服務諮詢公司──美世達信員工福利(Mercer Marsh Benefits)高層的8年間，發現傳統員工福利產品未夠完善，於是毅然創辦CXA。



她表示，2018年CXA收入增長65%，預計2019年將翻倍，惟拒絕披露公司目前估值；資料顯示2017年估值已達1億美元。她目標於3至5年之內，成為估值達10億美元或以上的獨角獸企業。實際上，CXA在對上兩輪融資中已獲得3,300萬美元。



然而，在眾多行業中，為何會揀創立健康相關的業務？她指，亞洲人普遍較西方人較易患上慢性疾病，故此需要靈活使用醫療費用。CXA允許參與企業員工轉移他們的傳統保險金，由原打算用於意外或死亡等，轉作預防慢性疾病，改善健康。



CXA是一個集合保險、醫療和健康範疇的平台，提供員工健康福利。員工可以根據個人需求，從多個保險商處選擇合適的保險和健康服務。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth