【騰訊有份】內地線上教育服務商下周三在港招股

中國線上教育服務供應商新東方在綫(01797)明日(15日)起招股，騰訊(00700)持有其上市前12.06%股權，上市後將攤薄至9.89%，仍為第二大股東。聯席行政總裁孫暢表示，騰訊是公司戰略投資者，在業務上已有很多合作，隨着線上教育進一步發展，正跟騰訊探討在日後有更深入的合作。



財務總監尹強表示，選擇在港上市基於本港上市制度等較為完善，加上公司主要業務都在內地，本港市場靠近內地市場，同時亦能面向國際投資者，故選擇在本港上市。



該公司去年11月已通過港交所上市聆訊，但至現時才展開上市計劃，他解釋，去年第四季市況較為波動，至近日市況回暖，才進行上市計劃。



截至2018年11月30日止六個月錄得經營虧損4,140萬元人民幣，主要是由於市場費用大幅增加所致。尹強表示，公司仍處於前期發展階段，故需要投入大量成本，預期2018全財年仍會錄得經營虧損，暫未有具體的扭虧時間表。



該公司下周三(20日)截止招股，計劃發行1.65億股，其中10%為本港公開發售，每股招股價介乎9.3元至11.1元，一手500股，入場費5,605.93元。計劃3月28日於聯交所主板掛牌上市，聯席保薦人為花旗環球金融、摩根士丹利及中金公司。



是次最多集資18.26億元，其中30%將用於投資於員工招聘及培訓活動；30%用於有選擇性地收購或投資可互補的業務及支持集團的增長戰略；10%用於增加及改善內容供應及課程開發能力；10%用於投資改善及升級技術基礎設施；10%用於持續改善及實施銷售及營銷活動；10%用於營運資金及其他一般企業用途。



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