傳Facebook違規分享用戶數據　遭刑事調查

外國媒體報道，社交網站Facebook因與其他科技公司共享用戶數據，遭到美國司法部門的刑事調查，至少有兩家手機生產商及電子設備公司收到了紐約大陪審團的傳票。



據悉，這些公司的數據共享協議允許蘋果公司、亞馬遜和微軟等設備製造商訪問Facebook用戶數據，包括好友列表、聯繫信息，甚至是私人信件，但並非所有訪問都徵得用戶的同意。



諷刺的是，Facebook首席執行官朱克伯格早前還發文，表示保護隱私比不斷開放對社交網站來說更加重要。



早於去年6月初，有報道揭發Facebook在過去十年與至少60家設備製造商達成了數據分享合作夥伴關係，通過應用程序接口（API）向這些公司提供了訪問用戶數據權限。後來更有報道指，即使用戶沒有使用Facebook，他們的個人隱私數據也會被共享給這個社交巨頭。

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