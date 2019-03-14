新盤UPDATES︰瑧尚首日收百票　啟岸超購逾倍

九龍區3大新盤上演大混戰。各盤近日相繼公布開價及連環加推單位，成功掀起新一輪認購熱潮，推動市場百花齊放。



●瑧尚首日登記即錄逾百入票

新世界發展(00017)旗下馬頭角瑧尚，今早(3月14日)11時開始，接受網上認購登記，截至晚上7時，暫接獲逾100票，已錄超額認購，市場反應熱烈。據悉，項目快將公布銷售安排，料最快下周開售。



項目日前公布首張價單推出80伙，實用面積由283至386方呎。折實售價由461.5萬至786.6萬元，呎價則由15,549元至20,378元。



●油塘曦臺折實入場費768.8萬 呎價1.55萬起

宏安地產(01243)行政總裁黃耀雄表示，旗下油塘曦臺，首張價單推出66個單位，最低折實呎價15,563元起，入場費由768.8萬元起。加推單位不排除加價。買家可享最高樓價8成按揭，示範單位明日起開放，本周六起收票。



黃氏補充，首批單位包括33伙兩房及33伙三房，實用面積由494至716方呎，折實平均呎價17,578元。比同區新盤約2萬元做價具吸引力。



資料顯示，同區對上一個開售新盤，為九龍建業(00034)的海傲灣，去年10月首張價單推出130伙，間隔由開放式至兩房，買家可享最高10.75%總折扣優惠，折實平均呎價19,913元。



●啟岸暫錄近300票登記 超購約1倍

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，旗下紅磡啟岸因應市場需求加推，下周二(19日)推出148伙進行次輪銷售，暫已錄近300票登記，超額認購約1倍。



對於鄰區再有新盤開售，他認為，兩盤位處區份不同，各有各做，而紅磡與土瓜灣一般物業樓價相差逾10%。他認為，樓價已重新回升，現時只是升市起步。



至於首置上車盤煥然懿居，估計將有約2萬名登記人士向隅，項目不少單位樓價低於600萬元，料可照顧有關人士需要。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，啟岸加推單位加價幅度合理，相信下周推售單位反應保持理想，有機會可沽清。



●布少明料曦臺租金回報3厘以上

美聯住宅部行政總裁布少明表示，油塘曦臺開價吸引，低於同區二手價，料日後入伙呎租可達50元，回報率達3厘以上，可望吸引收租客。隨市況轉旺，本月樓價可望上升2%，未來3個月料升6至8%。



●陳永傑稱曦臺首批單位可望「一Q清枱」

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，3月市況料興旺，全月可望錄得2,500至2,800宗一手成交，二手料達4,500宗，屬逾1年新高。而油塘曦臺開價比同區上個新盤低逾一成，料首批單位可一Q清枱。



●海傲灣本月暫沽近70伙 部署提價削優惠

新盤市道活躍。九龍建業(00034)市務及銷售部總經理楊聰永稱，油塘海傲灣於本月首14日已錄近70伙成交，開盤至今累售逾240伙，佔可售單位逾53%，套現金額約13億元。



因應市場氣氛良好，以及近期有不少長樓花新盤推出，兩房戶成為市場追捧戶型，項目擬於下月取得入伙紙後，取消現時提供予兩房戶的2年泊車優惠，預期開放現樓後約有3至5%提價空間。



●KADOORIA大單位以6080萬售出

何文田豪宅項目今日(14日)連錄大額個案，中信泰富旗下KADOORIA嘉道理道111號1樓，實用面積1,517方呎，以6,080萬港元售出，呎價40,079元。



而嘉里建設(00683)旗下同區皓畋沽出兩伙，成交紀錄冊資料，售出單位包括第7座10樓B室，實用面積1,477方呎，成交價5,320萬元，呎價36,019元。

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