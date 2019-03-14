樓價UPDATES：美孚長情業主出貨　41年升值33倍

荔枝角美孚新邨本月成交暫錄約20宗成交，當中不乏長情業主出貨個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●美孚新邨6期蘭秀街46號低層F室三房戶，向東南望街景，實用面積約719方呎。業主原叫價約918萬元，獲外區換樓客成功議價至908萬元購入，實用呎價約12,629元。買家有見間隔實用，故考慮不久即決定入市。而原業主於1978年以約26.8萬元入市，單位41年升值近33倍。



●奧運站柏景灣8座中層B室，實用面積848方呎，以三房包括套房間隔，座向西南望園景，成交價2,200萬元，實用呎價25,943元。據了解，原業主於2015年8月以1,525萬元入市，持貨3年多帳面獲利675萬元。



●將軍澳海悅豪園2座高層C室，實用面積約602方呎，屬三房包括一套房間隔，外望開揚景觀。買家一睇再睇，經多次議價後，終以860萬元購入，實用呎價約14,286元。



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新界區



●部分屯門單幢式住宅入場門檻低，吸引買家承接。麗寶大廈高層E室，有區內首置買家雖然未能視察單位內部，但因曾參觀同類單位，加上本身居於附近，熟悉區內環境，因此決定「不睇樓」以315萬元購入。以實用面積238方呎計，實用呎價為13,235元。



●馬鞍山星漣海錄得一宗特色戶租務個案。屋苑3B座低層戶，實用面積約741方呎，連126方呎平台，以三房包括套房及連儲物房間隔，享東北海景。業主放租約3個月，獲區內家庭客以2.5萬元承租，實用呎租近34元。



●買家積極入市尋找心頭好，優質單位迅速獲承接。馬鞍山新港城A座高層04室，實用面積568方呎，以三房包括一套房設計，座向西北望少海景。單位9個月前以930萬元放盤，最終以820萬元沽出，實用呎價14,437元。

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