夜市UPDATES：美股反覆　港夜期低水57點

美股早段缺乏方向，道指目前報25,648點，跌54點或0.21%；標指報2,805點，跌5點或0.20%；納指報7,631點，跌12點或0.16%。港股期指夜市報28,794點，跌104點，低水57點。



市場焦點波音反彈無以為繼，目前反覆跌0.77%。美國總統特朗普搶先監管機構宣布停飛波音737 Max 8和737 Max 9系列飛機。航空業內專家表示，雖然波音公司的聲譽受損，但最新墜機事故不太可能對其產生持久影響。



經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數增加6,000人，至22.9萬人，為4周高位，並多過市場預期的22.5萬人。



英國國會在二次否決脫歐協議，及否決無協議下脫歐後，正等待投票決定是否推遲脫歐。就在此時，市傳英國首相文翠珊將尋求第三次脫歐協議投票。



英國政府早些時候稱，如果能在3月20日或之前達成協議，將尋求短期延長脫歐日。如果沒有協議，則需要更長的延期；歐盟將決定延期時間的長短。



鎊匯從1.33水平回落，目前報1.3241，跌0.72%。歐股全線向好，英股升0.41%；法股升0.2%；德股升0.59%。



期金走弱，跌逾1%至每安士1,293.9美元；周三英國議會否決無協議脫歐，由此帶動的英鎊漲勢有所消退，讓美元得以喘息。



【21:30】中美貿易談判前景再惹憂慮，美股開市早段好淡爭持，道指升13點，至25,716點；納指跌6點，至7,636點；標指跌2點，至2,808點。



券商Cowen表示，看好蘋果公司的服務業務將成為股價長遠上升的動力，對每股盈利的貢獻將於2021年財年升一倍至6美元，並相信iPhone已是成熟業務，未來5年會繼續提供穩定現金流，給予買入評級和目標價220美元。Apple股價早段升0.96%至183.46美元。



閱後即焚相片分享軟件Snapchat母公司Snap Inc.獲長期淡友轉軚唱好，BTIG分析員格林菲爾德建議買入這隻股價低殘的股份，預料未來12個月可漲50%，主要是預料廣告開支將回升。Snap股價早段漲7.56%至10.81美元。



正嘗試重整資產負債表及令電力業務重回正軌的通用電氣(GE)，預期今年經調整後每股盈利介乎50至60美仙，低於市場期的70美仙。該公司又預期，今年來自工業業務的自由現金流和盈利將下跌。GE股價早段升3.14%至10.33美元。

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