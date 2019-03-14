中國GDP料較預期更差？原來關個「天」事！

內地近日發布多個經濟指標均疲弱，周四(3月14日)公布的1至2月份規模以上工業增加值，按年增長亦放緩至5.3%，增速為17年最慢。大行野村發表報告，預計今年中國經濟增速可能更差，原因與霧霾污染有關。



為了治理空氣污染，內地於2017年11月和2018年3月進行「藍天保衞運動」，部分重污染工業生產受限。該行指，投資者宜留意，2018年首2個月受此輪反污染活動影響，基數相對較低，故今年1至2月數據可能因低基數低而被「誇大」。然而，此因素於4、5月消失後，基數會顯著提升，對未來兩個月的經濟數據造成負面影響。



野村預期，中國經濟增長將於第2季觸底，下半年有望復甦。該行下調首季中國國內生產總值(GDP)增長至6.2%，第2季預測維持5.7%；全年GDP增長料6%。



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