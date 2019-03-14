公居屋、夾屋鬥破頂！兆畦苑未夠3年貴六成沽

樓市再度發力上升，在盤源短缺下，即使居屋辣招盤亦獲買家以高價承接。屯門兆畦苑A座高層17室，於已補價自由市場每呎以11,286元售出，創屋苑新紀錄，單位不足3年升值65.4%。



祥益胡志偉表示，上址實用面積381方呎，原叫價440萬元放售，議價後微減10萬元，以430萬元易手。而原業主於2016年7月以260萬元入市，扣除10%額外印花稅，帳面仍賺127萬元。



他續稱，同區公屋近期做價亦跟隨大市上升，建生邨裕生樓高層7室，實用面積544方呎，去年底於未補價第二市場開價300萬元放盤。有白居二買家見二手居屋愈賣愈貴，決定轉購公屋單位，議價近1個月，終以288萬元購入上址，屬同戶型單位新高，呎價約5,294元。據了解，原業主1998年以16.58萬元購入，期內升值約16倍。



而夾屋市場亦頻現破頂個案。利嘉閣陳志傑稱，葵涌芊紅居2座高層F室，實用面積595方呎，屬套三房間隔，議價後獲減30萬元，剛以860萬元創歷史新高價轉售，呎價14,454元。該盤上一次交易紀錄為去年11月，當時作價843萬元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/