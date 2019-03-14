致富智庫︰一隻過百億元嘅「豬」是這樣育成的...

英國學前電視動畫《Peppa Pig》深受全球小朋友喜愛，甚至在中國也有不少紛絲。該套動畫的作者Phil Davies、Neville Astley及Mark Baker由最初寂寂無名，到創下10億英鎊(約103億港元)動畫王國，當中經歷不少考驗。



外國傳媒報道，他們創作《Peppa Pig》的靈感是受70年代的經典卡通作品的啟發，包括Roobarb和Pingu等。他們發現孩子們喜歡關於動物的故事。



他們初時在一家酒吧進行繪畫創作，成功引起了旁人的好奇。



「一隻小豬，名為Peppa」當他們這樣回應後，其他人便失去了興趣，轉身離開。



Baker憶述，他們最初做出來的預告片並未有迴響。他說︰「推銷自己的作品也很困難，幸好Davies的面皮夠厚。」



《Peppa Pig》的故事簡單，但在2004年播出後一直大受歡迎。Baker表示︰「我們花了很多努力，令故事看起來很輕鬆。我們可以取笑大人，但若在節目中取笑小孩，他們會不喜歡的。」他指，動畫的成功是建基於簡單的劇情，以及確保Peppa不會成為被取笑的對象。



《Peppa Pig》除了創造百億傳奇，亦造就了一位少女富翁。為Peppa配音的英國16歲女孩Harley Bird早前透露，她在5歲時被選中成為配音員，目前時薪高達1,000英鎊(約10,550港元)，每周收入達1.2萬英鎊(約12.4萬港元)。按此推算，在她成年之時，已坐擁百萬身家。

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