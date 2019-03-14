新股專輯：新加坡華奕科技再度來港申上市

新加坡精密光學產品供應商華奕科技再度向聯交所遞交上市申請，德健融資為其獨家保薦人。



華奕科技主要從事三大業務銷售，包括向客戶供應光學部件及組件，例如透鏡、稜鏡及光學組件，其次是銷售瞄準鏡及配件。截至去年底止，總收入為2,907.8萬美元，按年增16%，當中美國為最大市場，佔總入逾六成；純利為367.4萬美元，按年跌19.79%。



該公司指出，已考慮及評估不同的上市地點，儘管公司業務主要位於新加坡，但考慮到香港上市將名可提升公司企業形象及認可度，並鞏固品牌知名度，有助公司進一步發展客戶基礎。而海通為其上市前投資者，持有上市前約7.5%股權。



另外，換熱系統及設備供應商恆豐科技及新加坡物流服務供應商Legion Consortium亦於周四(14日)申請主板上市。

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