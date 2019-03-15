林建岳旗下寰亞三年半累蝕六億

林建岳任主席的寰亞傳媒(08075)連續3年半錄得虧損，累蝕達6.03億元。公司最新公布截至今年1月底止的6個月，股東應佔虧損為6,491萬元，不派中期息。



業績報告更顯示，寰亞傳媒截至1月底止的3個月各項業務全面倒退，總營業額按年大減69.12%至6,455.9萬元。當中，娛樂活動收入按年大跌80.17%至1,964.8萬元；唱片銷售、版權收入以及音樂出版及版權發行佣金收入按年跌26.72%至534.3萬元；藝人管理費收入減少75.51%至僅195.2萬元；電影和電視節目產品及電影版權發行佣金收入以及版權費收入，按年亦大減60.29%至3,761.6萬元。



財務方面，公司於今年1月底的資產負債比率約為101%，較2018年7月底時顯著增加了約19個百分點。同時，於今年1月底，公司分別持有一間中間控股公司及一間同系附屬公司尚未償還本金額為1億元及2億元之無抵押及計息貸款。



此外，截至今年1月底止的6個月，現金及現金等值物顯著減少約39.05%至約2.62億元。期內，公司擁有人應佔公司之權益亦減少約18.21%至約2.98億元。資產總值約10.93億元，按半年減少7.11%。

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