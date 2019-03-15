古勝：中海油係板塊首選

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，周三港股成交開始縮減至千億樓下，周四都係得960億元，滬綜指亦再失守三千點關，加上美國總統「侵侵」又轉口風話唔急住簽貿易協議，在內憂外患下，市場由晴轉陰。恒指即市飄忽不定，最終升43點報28,851點，雖仍企穩20天線之上，但觀望氣氛轉濃，短期再上有一定難度。



恒指本周無法寸進，連帶早前升得唔錯的板塊都要回調，其中最明顯係隨A股向下的中資券商股。好似HTSC(06886)、中信證券(06030)、中國銀河(06881)、中金公司(03908)及廣發証券(01776)近日都反覆向下，普遍跌到落主要支持位水平，短期如果再落，跌勢有機會加速。



當然，如果純睇利好因素，如中美幣策轉鬆，市場資金充足、MSCI增A股比重帶動外資流入等均支持市場短期氣氛。然而，要留意的是，就算市場有錢都未必一定要喺現水平高追，事關講到尾都係睇估值同資金流向，故持有中資券商股重貨者，建議到價必須嚴格執行止蝕/止賺，以免貪字得個貧。



另外，數據顯示美國上周原油庫存大減，刺激國際油價向上，紐約期油周四進一步抽上58.6美元。港股的「三桶油」亦跟住上，惟尾市升幅收窄，中海油(00883)、中石油(00857)及中石化(00386)升幅介乎0.1至3.7%。至於油田服務股上升動力較大，安東油服(03337)、中海油服(02883)及宏華集團(00196)均有不俗進帳。



值得留意，石油股今轉相對大市升浪唔算跟得好足，始終環球經濟增長已有放緩迹象，加上今次油價反彈主要受美國庫存減少、油組持續執行減產、委內瑞拉原油出口因電力中斷受影響等，故中線能否再升實在好成疑問。



故此，無論「三桶油」定係油服股，只建議短炒為主，其中不妨以中海油作主打。該股周四收報13.76元，已升至中期阻力位14元水平，後市只要在成交配合下破位而上，目標至少睇15.5元，止蝕訂13.5元，風險有數得計。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

