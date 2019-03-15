環球樓市：加拿大住宅價量齊升

加拿大的住宅交投持續暢旺，根據加拿大房地產協會(CREA)公布的最新數據，今年1月份，全國住宅整體成交量按月上升3.6%，平均樓價為61.35萬加元(約360萬港元)，按年輕微增加0.79%。



各個城市樓價走勢呈現兩極，當中溫哥華島的樓價繼續跑贏大市，按年急升9.25%，樓價達48.27萬加元(約284萬港元)，而圭爾夫市、渥太華及尼亞加拉區均按年升幅超過7%，當中首都渥太華平均樓價為39.63萬加元(約233萬港元)。



至於兩大香港人熟悉的城市中，溫哥華平均樓價101.96萬加元(約600萬港元)，繼續成為該國樓價最高的城市，惟按年錄得4.52%的跌幅，另一城市多倫多按年升2.7%，平均樓價76.18萬加元(約448萬港元)。



如以住宅類型劃分，分層單位升勢最佳，按年上漲3.3%；其次是排屋，按年增幅1.5%；至於兩層式獨立屋則微升0.1%。



大溫哥華住宅的新供應增加，令整體供應量按月上升1%，而住宅銷售與新供應的比率按月輕微上漲至56.7%。同期，住宅庫存量維持5.3個月的水平，當中各城市的供求差異顯著，當中紐芬蘭與拉布拉多省供應多，買家有較多選擇，反觀安大略省住宅供不應求，其餘城市則較為平均。



CREA主席Barb Sukkau表示，市場仍然未能適應去年收緊的按揭政策，但對買家的實際影響視乎於置業地區、住宅類型及價格。

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