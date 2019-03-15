黃國英：順住趨勢行　炒到斷纜為止

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，贏谷輸縮的打法，絕對是違反人性。一般人都會傾向鎖定利潤，蝕錢時加注博翻本，反其道而行。在近期一直反覆向上的市況中，長期逆勢做淡的朋友，次次獲利機會都是一閃即逝，有食唔食已經夠慘，谷大注碼只會輸得更多，自然覺得這種做法不可思議。



一味包拗頸是無法參透贏谷輸縮的奧義，問題根源在於操作的大前提已經是錯。趨勢是朋友，順勢而行炒爆為止，才是最容易的搵錢方法。當然要及早判斷趨勢的轉變，以及夠膽追市操作，都相當困難，反而逆市估頂或估底，永遠有一種吸引力。



其實炒股豐儉由人，不用每次都生死相搏。之所以去到29,000點還要驚死買貴貨，就是當初一直不夠膽追市買的後果。只要途中肯落一注，再追上去的心理壓力已經大減，還是無貨在手等股災的話，不如換個角度，想像一下對家的心態，這個浪坐住大把利潤，自然不怕守住甚至加注。



將來當然可能會逆轉，但大前提必然是出現了關鍵變化，令好友贏家變得恐慌，未確認這個條件出現之前，其實不宜積極減注甚至做淡。



屆時股票必然比現在水平低一截，但這種賺頭蝕尾的做法，絕大部分會除笨有精。要賺到盡，原來就是不要妄想賺到盡，又是另一個違反人性的重點。



今次升浪給予一班逆市估頂叻仔很大的教訓，追求最終勝利，原來是要不惜工本的大製作。作為公眾人物口水Put無所謂，小投資者就不要學壞師。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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