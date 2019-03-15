郭家耀：金蝶轉型雲業務見成效

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，金蝶國際(00268)近年積極轉型，由以往出售軟件逐步轉至雲服務業務，去年取得階段性新突破。公司去年度收入增長21.9%至28億元(人民幣‧下同)，其中管理軟件業務收入增長12.9%至19.6億元；雲服務業務增長49.5%至8.49億元，金蝶雲業務收入佔整體收入比重進一步增加至30.2%。期內毛利增長22.3%至22.9億元，毛利率擴大0.2個百分點至81.7%，盈利增長33%至4.12億元。



金蝶管理層表示，過去十年是消費互聯網時代，未來十年是產業互聯網的時代，傳統產業的數碼化轉型將成為藍海。金蝶將基於680萬家客戶的成功經驗，加速雲轉型，助力企業重構行業價值鏈，建立企業雲服務平台，推動產業互聯網的發展。



公司強調，現時為數字經濟時代，雲計算成為企業產業革新的源動力，企業上雲成為數碼化轉型的必然選擇。根據國際知名數據公司IDC發布的最新《中國公有雲市場2018年上半年跟蹤報告》顯示，2018年上半年中國公有雲服務整件市場規模超過30億美元。其中，在2018年上半年中國企業級SaaS廠商銷售收入報告中，金蝶位列第一，並連續兩年獲得企業級SaaS銷售收入、SaaS ERM、財務雲佔有率第一。



金蝶與眾多行業客戶一起探索，對綜合集團、基建地產、能源資源、現代農業、醫療健康、快速消費品、製造業等領域進行行業價值鏈重構，推出平台化產品、逐漸形成獨特的合作模式和產業互聯網數碼化解決方案。

去年八月推出的「金蝶雲‧蒼穹」已跟華為、中石油等企業搭建創新業務平台，推出四個多月間錄得3,980萬元合同金額，收入突破700萬元。另一雲服務平台「金蝶雲‧星空」則維持跟亞馬遜AWS、華為雲及京東雲的合作關係，去年收入規模增至6.05億元。



金蝶業績優於市場預期，轉型雲業務進展理想，業務模式增加客戶對產品的忠誠度，業績透明度大幅增加，估值有望繼續上調。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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