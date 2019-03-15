袁沛儀：美元偏軟　日圓料反彈

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，參考密芝根大學統計顯示，中上收入人士對未來一年的汽車及房屋需求意欲下降，銀行也料相關的貸款申請亦將下降，料美國周五晚公布的消費信心指數將回落。美匯指數反覆偏軟，料下試96.3，美元兌瑞郎下試0.9930。



經合組織大幅下調歐元區經濟增長，雖然利淡歐元，但美元同樣面臨回落風險下，料僅下試1.1230。然而，英國脫歐仍然處於膠着狀態，英鎊在1.32附近橫行，因此可留意歐元兌英鎊交叉盤，估計短線可跌穿第一支持0.8530。



日本央行周五議息，料維持寬鬆貨幣政策不變，沒有驚喜下，估計日圓短線受外圍影響為主。美股面臨調整壓力下，料日圓反彈，美元兌日圓下試110.40。



市場貌似轉向risk off投資模式，主要債市的長息回落，金價回穩，料利好澳元回升，但技術上受制於0.72，估計紐元也回升，但0.69見重要阻力。另外，油組會否擴大減產幅度存疑，料油價回升但難以突破60美元，料美元兌加元下試1.3220。

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