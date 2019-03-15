歐洲股市上升　銀行股做好

歐洲股市收市向上，英國富時100指數升26點或0.37%，收報7,185點；德國DAX指數升15點或0.13%，收報11,587點；法國CAC指數收報5,349點，升43點或0.82%。



英國議會否決無協議脫歐後，周四(14日)凌晨將就推遲脫歐期限的動議表決。



銀行股做好，蘇格蘭皇家銀行收市升1.8%；萊斯銀行升近2%；法國興業銀行升1%；法國巴黎銀行升0.6%。



德國漢莎航空去年第4季營業利潤大跌11%，股價大挫6.3%。



英國電影院營運商Cineworld Group業績勝預期，股價升3.8%。



運動用品及服裝品牌Adidas反彈3.3%。公司昨日公布第4季轉賺1.08億歐元；惟股價當日跌2.4%收市。



德國工程公司GEA集團去年收入增長5%，其股價亦漲近11%。



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