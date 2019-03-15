美股收市：道指升7點　Facebook跌近2%

美股表現反覆，道指漲7點或0.03%，收報25,709點；標指跌2點或0.09%，收報2,808點；納指跌12點或0.16%，收報7,630點。



市傳Facebook涉違規分享用戶數據，遭刑事調查，該股收市跌1.85%。此前，公司稱其首席產品官Chris Cox已經決定離開公司。



其他科技股個別發展，蘋果公司升1.1%；微軟升0.1%；Netflix跌0.6%；亞馬遜跌0.2%；谷歌母公司Alphabet跌0.5%；英特爾跌1.7%。



波音737 MAX客機停飛，相關訂單可能被取消。波音公司股價早段上過380美元後回吐，收報373.3美元，跌1%。



Visa股價升1.1%，收報154.2美元。摩根士丹利上調其目標價至162美元。



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